Одно из сельских поселений Рязанской области оштрафовали за заброшенные земли

СЕГОДНЯ 14:29 2019-01-15T14:46:07+03:00

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Факт неиспользования земель сельхозназначения на территории Дубровического сельского поселения (Рязанский район) был выявлен еще весной 2017 года. Участки общей площадью 260 гектаров зарастали сорной травой и кустарником. Сотрудники управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям выдали главе администрации поселения предписание об устранении нарушения.

Однако ни в 2017 году, ни в 2018 году проблема так и не была решена. Ведомство было вынуждено обратиться в суд. В результате в январе 2019 года мировой судья судебного участка №69 Рязанского районного суда постановил оштрафовать администрацию поселения на 60 000 рублей.