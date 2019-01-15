Одно из сельских поселений Рязанской области оштрафовали за заброшенные земли
Факт неиспользования земель сельхозназначения на территории Дубровического сельского поселения (Рязанский район) был выявлен еще весной 2017 года. Участки общей площадью 260 гектаров зарастали сорной травой и кустарником. Сотрудники управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям выдали главе администрации поселения предписание об устранении нарушения.
Однако ни в 2017 году, ни в 2018 году проблема так и не была решена. Ведомство было вынуждено обратиться в суд. В результате в январе 2019 года мировой судья судебного участка №69 Рязанского районного суда постановил оштрафовать администрацию поселения на 60 000 рублей.
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