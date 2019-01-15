Новые Правила благоустройства Рязани обсудят на публичных слушаниях

СЕГОДНЯ 14:00 2019-01-15T15:47:29+03:00

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На сайте администрации Рязани опубликована новая редакция Правил благоустройства города. Ранее сообщалось, что этот документ будет вынесен на публичные слушания, которые состоятся 23 января в 17 часов на улице Радищева, 28 (малый зал).

Проект в числе прочего предполагает «установление порядка участия собственников в уборке прилегающих территорий». А в конце минувшего года, напомним, региональные депутаты специальным законом установили предельные границы прилегающих территорий зданий и земельных участков.

Теперь дело за муниципалитетами, причем изменения законодательства могут понравиться далеко не всем. Не даром ранее председатель облдумы Аркадий Фомин напутствовал коллег на местах «быть очень внимательными, предлагая решения с учетом интересов жителей и бизнеса».