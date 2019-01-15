2019-01-15T15:47:29+03:00
Общество

Новые Правила благоустройства Рязани обсудят на публичных слушаниях

Проект документа опубликован на сайте администрации города
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

На сайте администрации Рязани опубликована новая редакция Правил благоустройства города. Ранее сообщалось, что этот документ будет вынесен на публичные слушания, которые состоятся 23 января в 17 часов на улице Радищева, 28 (малый зал).

Проект в числе прочего предполагает «установление порядка участия собственников в уборке прилегающих территорий». А в конце минувшего года, напомним, региональные депутаты специальным законом установили предельные границы прилегающих территорий зданий и земельных участков.

Теперь дело за муниципалитетами, причем изменения законодательства могут понравиться далеко не всем. Не даром ранее председатель облдумы Аркадий Фомин напутствовал коллег на местах «быть очень внимательными, предлагая решения с учетом интересов жителей и бизнеса».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязанской области прогнозируют сильную гололедицу
Рязанским гаишникам, попавшимся на взятке, огласят приговор
На рязанской дороге в ДТП попал снегоуборочный КАМАЗ
Рязанцы стали чаще болеть урогенитальным герпесом
Главного рязанского подрядчика по капремонту попросили внести в «черный список»
В Рязани подорожали яйца и рыба
Одно из сельских поселений Рязанской области оштрафовали за заброшенные земли
Рязанский закладчик прятал «синтетику» в мешке для рождественского подарка
В новогодние праздники Рязанскую область посетили более 100 000 туристов
Банк России отберет для стажировки лучших рязанских студентов
Рязанская религиозная организация задолжала Фонду капремонта крупную сумму
Серьезному пожару в рязанском райцентре Сасово предшествовала мощная вспышка
За сутки на заснеженных рязанских дорогах случилось сразу 9 ДТП