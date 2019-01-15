Новые Правила благоустройства Рязани обсудят на публичных слушаниях
На сайте администрации Рязани опубликована новая редакция Правил благоустройства города. Ранее сообщалось, что этот документ будет вынесен на публичные слушания, которые состоятся 23 января в 17 часов на улице Радищева, 28 (малый зал).
Проект в числе прочего предполагает «установление порядка участия собственников в уборке прилегающих территорий». А в конце минувшего года, напомним, региональные депутаты специальным законом установили предельные границы прилегающих территорий зданий и земельных участков.
Теперь дело за муниципалитетами, причем изменения законодательства могут понравиться далеко не всем. Не даром ранее председатель облдумы Аркадий Фомин напутствовал коллег на местах «быть очень внимательными, предлагая решения с учетом интересов жителей и бизнеса».