Рязанский закладчик прятал «синтетику» в мешке для рождественского подарка

СЕГОДНЯ 14:24 2019-01-15T15:22:33+03:00

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Полицейские обратили внимание, что в Скопинском районе развернул деятельность интернет-магазин по продаже синтетических наркотиков. Кто-то периодически посещал округу и оставлял тайники с запрещенными веществами.

Благодаря наблюдению оперативники установили марку автомобиля, маршрут передвижения и спланировали операцию по задержанию предполагаемого курьера с поличным.

Ночью на улице села Успенское полицейские остановили автомобиль Subaru Legacy под управлением 35-летнего безработного рязанца. В салоне иномарки они нашли мешок для рождественского подарка, а в нем более 70 свертков с «синтетикой», а также спичечный коробок с граммом марихуаны.

- Злоумышленник некоторое время назад нанялся в нелегальный сетевой магазин «закладчиком», дистанционно получал указания по ведению преступной деятельности – получению оптовых партий наркотиков и их распространению на территории региона. В сфере интересов мужчины был и Скопинский район, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Также были обнаружены три тайника с наркотиками, которые успел сделать мужчина. В каждом свертке находилось по полграмма вещества. В общей сложности масса изъятых синтетических наркотиков составила 35 граммов.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: пресс-служба регионального УМВД.