2019-01-15T13:17:18+03:00
Общество

Банк России отберет для стажировки лучших рязанских студентов

Практику обязуются оплатить, а по ее итогам – предложить работу
Мария БЛИНОВА
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Банк России приглашает студентов на практику в свои структурные подразделения – центральный аппарат, расположенный в Москве и в главное управление в Санкт-Петербурге. Стажировку предлагают департаменты банковского регулирования, денежно-кредитной политики, страхового рынка, информационных технологий и другие – в общей сложности более 20 подразделений.

Заявки принимаются до 29 марта. Подать их могут студенты последнего курса бакалавриата, специалитета или магистратуры очной формы обучения. После этого участников ждет онлайн-тест на анализ числовой и вербальной информации, а затем собеседование.

Те, кто пройдет этот отбор, попадут на полугодовую практику, которая стартует в июне и будет оплачена Банком России. Успешно зарекомендовавшим себя стажерам предложат работу в подразделениях Банка.

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