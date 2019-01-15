2019-01-15T12:27:59+03:00
Происшествия

Серьезному пожару в рязанском райцентре Сасово предшествовала мощная вспышка

После нее в домах отключился свет
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото с места ЧП. Фото: издательство "Пресса".Фото с места ЧП. Фото: издательство "Пресса".
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Ранее «Комсомольская правда» рассказывала, что в райцентре Сасово вечером 14 января произошел крупный пожар на межрайонной оптовой базе. Сначала с огнем боролись шесть единиц техники и 18 пожарных, затем группировка была увеличена. К месту ЧП прибыл пожарный поезд и спецавтомобили из соседних районов. Площадь пожара составила около 1000 квадратных метров.

Издательство «Пресса» сообщает, что пожару предшествовала мощная вспышка в районе железнодорожной станции, откуда производится электроснабжение оптовой базы. После вспышки в окрестных домах отключился свет, затем под складской крышей появился дым и разгорелся пожар.

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