2019-01-15T12:05:52+03:00
Происшествия

За сутки на заснеженных рязанских дорогах случилось сразу 9 ДТП

Травмы только за один день получили 14 человек
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
ДТП в Спасском районе. Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.ДТП в Спасском районе. Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
Изменить размер текста:

За прошедшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Напомним, в этот день в регион пришла метель, и условия на дорогах резко ухудшились.

Один человек в этих авариях погиб. Смертельное ДТП случилось в Скопинском районе. Еще 14 человек получили травмы разной степени тяжести. Так, авария с несколькими пострадавшими произошла в Шацком районе.

А в Спасском районе случилось массовое ДТП: «Лада Приора» вылетела на встречку, задела «ГАЗ», дорожных рабочих, снегоуборщик Volvo и остановилась лишь на барьерном ограждении.

Помимо этого в регионе произошло 23 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 3610 нарушений ПДД, в том числе 4 факта управления в пьяном виде.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязанской области прогнозируют сильную гололедицу
Рязанским гаишникам, попавшимся на взятке, огласят приговор
На рязанской дороге в ДТП попал снегоуборочный КАМАЗ
Рязанцы стали чаще болеть урогенитальным герпесом
Главного рязанского подрядчика по капремонту попросили внести в «черный список»
В Рязани подорожали яйца и рыба
Одно из сельских поселений Рязанской области оштрафовали за заброшенные земли
Рязанский закладчик прятал «синтетику» в мешке для рождественского подарка
Новые Правила благоустройства Рязани обсудят на публичных слушаниях
В новогодние праздники Рязанскую область посетили более 100 000 туристов
Банк России отберет для стажировки лучших рязанских студентов
Рязанская религиозная организация задолжала Фонду капремонта крупную сумму
Серьезному пожару в рязанском райцентре Сасово предшествовала мощная вспышка