За сутки на заснеженных рязанских дорогах случилось сразу 9 ДТП

СЕГОДНЯ 12:05 2019-01-15T12:05:52+03:00

Травмы только за один день получили 14 человек

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За прошедшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Напомним, в этот день в регион пришла метель, и условия на дорогах резко ухудшились.

Один человек в этих авариях погиб. Смертельное ДТП случилось в Скопинском районе. Еще 14 человек получили травмы разной степени тяжести. Так, авария с несколькими пострадавшими произошла в Шацком районе.

А в Спасском районе случилось массовое ДТП: «Лада Приора» вылетела на встречку, задела «ГАЗ», дорожных рабочих, снегоуборщик Volvo и остановилась лишь на барьерном ограждении.

Помимо этого в регионе произошло 23 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 3610 нарушений ПДД, в том числе 4 факта управления в пьяном виде.