2019-01-15T12:29:04+03:00
Общество

В Рязанской области начали подготовку к серьезному паводку

Ожидается, что в зоне подтопления окажутся 15 мостов
Роман ДОРОФЕЕВ
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На борту вертолета.На борту вертолета.
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В понедельник, 14 января, руководитель регионального МЧС России Сергей Филиппов вместе с губернатором Рязанской области Николаев Любимовым провели контрольный облет территории на вертолете в преддверии весеннего паводка. Сообщается, что отдельное внимание было уделено местам слияния рек, а также состоянию льда и снежного покрова рядом с мостами.

Согласно прогнозам, весной 2019 года, учитывая ситуацию со снегом, в зоне затопления окажутся 15 мостов. Губернатор подчеркнул:

- К прохождению паводка необходимо готовиться очень серьезно, чтобы люди с наименьшими неудобствами пережили этот период. А мониторинг позволяет более четко планировать комплекс действий.

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