2019-01-15T11:14:27+03:00
Общество

В Рязанском районе на Крещение подготовят 8 купелей

Окунуться в них можно будет 18 и 19 января
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В Рязанском районе на Крещение подготовят 8 иорданей, сообщает местная администрация. К следующим водоемам верующие придут в ночь с 18 на 19 января (в скобках – время начала массового купания):

- Дядьковский затон (23.00);

- озеро Велье, село Алеканово (22.00);

- озеро Отока, село Вышгород (22.30);

- Старица, село Заборье (23.50);

- озеро Марьинка, село Шумашь (23.30);

- пруд базы отдыха «Фазоонда», село Поляны (23.00).

Еще на двух местах купание будет организовано днем субботы:

- Старица, село Агро-Пустынь (11.00);

- пруд в деревне Кудровый Рожок (12.00).

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