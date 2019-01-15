В Рязанском районе на Крещение подготовят 8 купелей
Окунуться в них можно будет 18 и 19 января
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В Рязанском районе на Крещение подготовят 8 иорданей, сообщает местная администрация. К следующим водоемам верующие придут в ночь с 18 на 19 января (в скобках – время начала массового купания):
- Дядьковский затон (23.00);
- озеро Велье, село Алеканово (22.00);
- озеро Отока, село Вышгород (22.30);
- Старица, село Заборье (23.50);
- озеро Марьинка, село Шумашь (23.30);
- пруд базы отдыха «Фазоонда», село Поляны (23.00).
Еще на двух местах купание будет организовано днем субботы:
- Старица, село Агро-Пустынь (11.00);
- пруд в деревне Кудровый Рожок (12.00).