В Рязанской области «Лада» влетела в «ГАЗ», рабочих, грузовик и барьерное ограждение (фото)
14 января около 14.00 в Спасском районе произошло крупное ДТП, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции. Авария случилась на 226 км трассы М5 «Урал».
39-летний саратовец на автомобиле «Лада Приора», превысив скорость, выехал на встречку и задел «ГАЗ», стоявший около барьерного ограждения. Затем легковушка сбила дорожных рабочих, ремонтировавших то самое ограждение.
Не остановившись, «Лада Приора» налетела на снегоуборщик Volvo , затем отправилась на барьерное ограждение – и только здесь завершила свой полет.
Итог: трое дорожных рабочих и водитель «ГАЗ» получили травмы, с которыми обращались за помощью медиков. Госпитализации, к счастью, не потребовалось никому.
По факту ДТП проводится проверка.
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.