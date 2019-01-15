2019-01-15T10:47:39+03:00
Происшествия

В Рязанской области «Лада» влетела в «ГАЗ», рабочих, грузовик и барьерное ограждение (фото)

Чудом обошлось без погибших
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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14 января около 14.00 в Спасском районе произошло крупное ДТП, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции. Авария случилась на 226 км трассы М5 «Урал».

39-летний саратовец на автомобиле «Лада Приора», превысив скорость, выехал на встречку и задел «ГАЗ», стоявший около барьерного ограждения. Затем легковушка сбила дорожных рабочих, ремонтировавших то самое ограждение.

Не остановившись, «Лада Приора» налетела на снегоуборщик Volvo , затем отправилась на барьерное ограждение – и только здесь завершила свой полет.

Итог: трое дорожных рабочих и водитель «ГАЗ» получили травмы, с которыми обращались за помощью медиков. Госпитализации, к счастью, не потребовалось никому.

По факту ДТП проводится проверка.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

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