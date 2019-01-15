2019-01-15T10:32:38+03:00
Происшествия

На рязанской дороге «семерка» столкнулась с «Газелью»

Несколько человек в больнице
Мария БЛИНОВА
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В понедельник, 14 января, около 18.30 на трассе М5 «Урал» в Шацком районе произошло ДТП, сообщает издательство «Пресса». Авария случилась на въезде в Шацк со стороны областного центра.

Столкнулись грузовая Газель Next и ВАЗ 2107. За рулем грузового автомобиля был житель Саратова, легковушкой управлял гражданин Киргизии.

В результате ДТП водитель и пассажиры легковушки получили травмы разной степени тяжести и госпитализированы в Шацкую межрайонную больницу.

По словам инспекторов ГИБДД, одна из причин аварии мокрый снег и гололед. Проводится проверка.

Напомним, в тот же день несколькими часами ранее в Скопинском районе произошло смертельное ДТП.

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