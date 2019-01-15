Администрация Рязани: в Новогоднюю ночь на площади Ленина собралось 27 тысяч человек

СЕГОДНЯ 10:02 2019-01-15T10:02:40+03:00

В общей сложности городские праздники посетили свыше 200 тысяч рязанцев и гостей города

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14 января в администрации Рязани подвели итоги празднования Нового года и Рождества. В общей сложности во всех районах облцентра прошло более 150 мероприятий, организованных властями.

В ночь с 31 декабря на 1 января на площади Ленина собралось 27 тысяч человек. Здесь, напомним, выступили лучшие рязанские коллективы, а салют впервые давали из двух точек.

Развлекательные представления для детей подготовили учреждения культуры, библиотеки, музеи и школы искусств. Так, представление «Трулльгод, или новогодние приключения», созданное музыкальным театром «Созвездие добра» МКЦ, просмотрели 6 тысяч детей. 28 праздников, организованных во дворах, посетили порядка 10 тысяч рязанцев.

В Новогодней деревне, впервые заработавшей в Лесопарке, в каникулы побывало 127 тысяч человек. И это не только горожане: по подсчетам властей, в Рязань в период праздников прибыло около 25 тысяч гостей.

В будущем году празднование ожидается куда масштабнее. Напомним, Рязань выбрана Новогодней столицей России – 2020.