В Рязани муниципальные предприятия взыскивают с «Автоколонны 1310» десятки миллионов рублей

СЕГОДНЯ 09:47 2019-01-15T09:47:17+03:00

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Арбитражный суд принял от муниципальных предприятий Рязани еще несколько заявлений о включении в реестр требований кредиторов их «собрата» - «Автоколонны 1310», находящейся в процессе банкротства. К «Теплосетям», выставившим счет уже почти на 17 миллионов рублей, присоединились «Водоканал» и «Рязанские городские распределительные электрические сети».

Требования РГРЭС наиболее крупные – 48,9 миллиона рублей, «Водоканал» же суммарно планирует взыскать 15,5 миллиона.

Напомним, 14 декабря в отношении «Автоколонны 1310» ввели наблюдение и назначили арбитражного управляющего. Техника перевозчика была арестована, но отдана ему на ответственное хранение с правом пользования.