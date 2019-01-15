В рязанском городе Сасово случился крупный пожар на оптовой базе

СЕГОДНЯ 09:02 2019-01-15T09:02:42+03:00

На ликвидацию открытого горения ушло почти три часа

Изменить размер текста: A A

14 января в городе Сасово случился крупный пожар на межрайонной оптовой базе. Загорелся один из складов, расположенных на улице Вокзальной.

Первая информация о пожаре поступила в 19.42. О его локализации пресс-служба областного ГУ МЧС объявила в 20.50, а о ликвидации открытого горения – в 22.30.

- Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются, - говорится в официальном сообщении.

На месте происшествия работал 21 пожарный и 10 единиц спецтехники.