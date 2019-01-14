Дело о коррупции в рязанском МП «Детское питание» передали в Москву

14 Янв. 18:43 2019-01-14T18:48:53+03:00

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В понедельник, 14 января, стало известно, что дело о коррупции в МП «Детское питание» передано из Советского районного суда Рязани в Басманный районный суд Москвы. Во вторник, 15 января, столичные судьи рассмотрят вопрос об избрании меры пресечения фигурантам дела.

Напомним, что бывшего директора МП «Детское питание» Александра Дворецкого обвиняют в получении миллионной взятки от поставщика продуктов. Второго фигуранта дела Александра Зайкина – экс-советника главы администрации Рязани на общественных началах – подозревают в организации получения Дворецким еще одной взятки.