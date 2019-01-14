2019-01-14T17:44:37+03:00
Происшествия

В Рязани троллейбус наехал на санки с 1,5-годовалым ребенком

Прямо перед приближением машины от конструкции отвалилась ручка, и санки выкатились на дорогу
Мария БЛИНОВА
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С начала года в Рязанской области произошло уже несколько ДТП с участием детей, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Так, одна из аварий случилась в областном центре около полудня 6 января. 1,5-годовалый мальчик сидел в санках, которые взрослые держали за ручку – семья ждала разрешающего сигнала светофора, чтобы перейти дорогу.

В тот момент, когда к участку подъезжал троллейбус №13, ручка конструкции внезапно отвалилась и санки выехали на дорогу. В результате наезда малышу понадобилась помощь медиков.

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