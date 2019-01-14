Рязанцам обещают потепление и метель

СЕГОДНЯ 17:08 2019-01-14T17:08:23+03:00

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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального филиала Гидрометцентра на 15 января.

По информации метеорологов, во вторник нас ожидает облачная погода. Небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах Рязанской области ожидается метель. Ветер при этом будет южный, с переходом на юго-западный, 6-11 метров в секунду. Местами порывы до 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью по области опустится до -8...-3°С, днем столбики термометров достигнут -5...0°С.

Внимание: на дорогах гололедица!