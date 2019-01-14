2019-01-14T16:33:10+03:00
Происшествия

На рязанской дороге пьяный водитель на иномарке влетел в ограждение

Мужчина жив и здоров, но теперь – без водительских прав
Мария БЛИНОВА
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Поздно вечером в воскресенье, 13 января, в Михайловском районе произошло ДТП, сообщает издательство «Пресса».

37-летний житель Тверской области ехал на легковом автомобиле Hyundai Elantra, не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.

Мужчина не пострадал, но, как выяснилось, был пьян. Теперь ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Напомним, днем следующего дня уже в Скопинском районе произошло смертельное ДТП – после столкновения

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