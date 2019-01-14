Более 200 клиентов Почты России стали миллионерами в 2018 году

СЕГОДНЯ 16:04 2019-01-14T16:04:15+03:00

А двое рязанцев выиграли суммы от 500 тысяч до миллиона

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Согласно статистике, в 2018 году посетители отделений Почты России приобрели более 68 миллионов лотерейных билетов. Обладателями выигрыша в размере более 1 млн рублей стали 206 человек. Это в 2,4 раз больше, чем годом ранее – тогда миллионерами стали 88 человек.

Самый крупный выигрыш был зафиксирован в Хабаровском крае, житель которого выиграл 7,3 млн рублей. Кроме того, 63 клиента Почты России стали обладателями крупных выигрышей в размере от 500 до 999 тысяч рублей. В их числе двое из Рязанской области.

Общая сумма выигрышей по всем лотерейным билетам, распространяемым через Почту России, в 2018 году составила 3,2 млрд рублей, победителями лотерей стали свыше 19 млн человек, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель предыдущего года.

С 2014 года в России проводятся только государственные лотереи. Сегодня приобрести билеты лотерей в ассортименте можно в почтовых отделениях по всей стране.

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