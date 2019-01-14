2019-01-14T15:59:02+03:00
Происшествия

В Рязани поперек дороги развернуло троллейбус

Дорожный инцидент спровоцировал автомобильный затор
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Фото: соцсети.Фото: соцсети.
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В понедельник, 14 января, в Рязани на Куйбышевском шоссе произошел дорожный инцидент с участием троллейбуса №13. На фотографиях, опубликованных в группе «Народная Рязань» в социальной сети «вКонтакте», видно, что «рогатая машина», ехавшая в сторону центра, стоит поперек дороги возле путепровода.

Из-за инцидента на дороге возникли временные трудности с автомобильным движением. Во время заноса серьезно никто не пострадал. Официальной информации о данном происшествии пока не поступало.

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