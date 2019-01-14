После столкновения с тягачом на рязанской дороге погибла женщина
Водитель грузовика не пострадал
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Днем в понедельник, 14 января, в Скопинском районе произошло смертельное ДТП – авария случилась в 13.45 на 246 км дороги «Каспий».
Легковушка Nissan Tiida, ехавшая со стороны Тамбова, столкнулась с тягачом MAN с полуприцепом. По предварительной информации, 65-летняя женщина водитель не справилась с управлением и не учла ухудшение погодных условий.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Рязанской области, в итоге погибла 64-летняя пассажирка легковушки. Женщина-водитель с травмами отправлена в больницу.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.