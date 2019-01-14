Рязанка превратила стены подъезда в картины, чтобы дочка не читала нецензурные надписи

СЕГОДНЯ 14:45 2019-01-14T15:08:30+03:00

Говорят, у творческой группы единомышленников уже есть заказы из других домов

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Девятиэтажный дом №46 «Д» в Новомичуринске был некогда ведомственным общежитием. Затем комнаты приватизировали. Жители здесь самые разные, соответственно, и образцового порядка в подъезде ждать не приходится: стены разрисованы неприличными словами, по углам мусор.

В семье Антонины Дьячковой, проживающей в этом доме, подрастает шестилетняя Вероника. Чтобы девочка, которая недавно научилась читать, не впитывала в себя всякую нецензурную брань со стен, мама придумала оригинальный выход. Женщина решила разрисовать эти самые стены мультяшными героями. Так на лестничном пролете между шестым и седьмым этажами появились веселые панды.

- Будут еще смешарики и фиксики, - обещает художница.

Издательство «Пресса» сообщает, что в благородном деле жительнице бывшего общежития помогают юные соседки Александра Трушина и Юлия Юлбарсова. Говорят, что у творческой группы уже есть заказы из других домов.