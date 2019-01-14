2019-01-14T13:53:01+03:00
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Минтранс снова проверил рязанские сервисы заказа такси

Все обнаруженные нарушители работают только в двух компаниях
Мария БЛИНОВА
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В декабре сотрудники регионального Минтранса вместе с полицейскими провели семь рейдов по работе такси, сообщает пресс-служба ведомства. Проверки проводили и в Рязани и в районах области.

В итоге выявлены следующие нарушения:

– работали без разрешения семь автовладельцев

– незаконно установили фонарь такси шестеро

– работали без цветографической схемы такси или опознавательного фонаря семь человек.

В отношении водителей составили протоколы об административных правонарушениях. Из общего числа нарушителей трое работали в сервисе заказа такси «Максим» и четверо в «Везет».

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