Минтранс снова проверил рязанские сервисы заказа такси

СЕГОДНЯ 13:53 2019-01-14T13:53:01+03:00

Все обнаруженные нарушители работают только в двух компаниях

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В декабре сотрудники регионального Минтранса вместе с полицейскими провели семь рейдов по работе такси, сообщает пресс-служба ведомства. Проверки проводили и в Рязани и в районах области.

В итоге выявлены следующие нарушения:

– работали без разрешения семь автовладельцев

– незаконно установили фонарь такси шестеро

– работали без цветографической схемы такси или опознавательного фонаря семь человек.

В отношении водителей составили протоколы об административных правонарушениях. Из общего числа нарушителей трое работали в сервисе заказа такси «Максим» и четверо в «Везет».