Администрация Рязани: наш сайт никто не атаковал - это был технический сбой

СЕГОДНЯ 13:08 2019-01-14T13:08:43+03:00

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В пресс-службе администрации Рязани заявили, что никаких хакерских атак на сайт мэрии не было. А появление странных заголовков на портале чиновники объяснили техническим сбоем.

- Мы направляем письмо разработчикам с просьбой устранить его и возможность повторения инцидента. Эти публикации отражались некорректно только через поисковые системы, лишь при вводе отдельных словосочетаний и фраз. В ходе проверки работы сайта никаких ошибок не выявлено. Сейчас система функционирует в штатном режиме, - пояснили в пресс-службе администрации областного центра.

Напомним, ранее появилась информация о том, что сайт был взломан неизвестными: на портале появились, мягко говоря, критические замечания в адрес работы властей.