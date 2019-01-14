В Рязани разоблачили игорный клуб, куда пускали только по телефонному звонку

СЕГОДНЯ 12:37 2019-01-14T12:39:12+03:00

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На улице 4-я Линия в Рязани полиция «накрыла» подпольное игорное заведение. Там обслуживали только знакомых клиентов, а впускали по звонку на определенный телефонный номер.

По подозрению в незаконной организации азартных игр задержан 31-летний мужчина, ранее судимый за хищение и нарушение ПДД. Он арендовал полуподвальное помещение и оборудовал его соответствующим образом:

- Изъято 12 игровых аппаратов, сотовые телефоны и денежные средства, полученные в результате противоправной деятельности, - сообщает о результатах «визита» пресс-служба областного УМВД.

В помещении находились и несколько посетителей, которых оперативники опросили.