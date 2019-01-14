Администрация Рязани заявила о взломе своего сайта

СЕГОДНЯ 12:11 2019-01-14T12:49:04+03:00

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В воскресенье, 13 января, сайт администрации Рязани, как считает ее пресс-служба, взломали неизвестные. В разделе обсуждения концепции благоустройства площади Ленина и прилегающих улиц вместо заголовка появились критические комментарии как о самом проекте, так и о других направлениях деятельности городских властей. Авторы посланий припомниили историю с новым брендом областного центра, ситуацию с дорогами, пробками и другие проблемы.

- В настоящий момент технические специалисты выясняют, кто стоит за атакой и какие цели они преследовали. Более подробную информацию о сбое мы сообщим в ближайшее время, - заверили в администрации.

Проблемная страница была спешно удалена, однако различные ее версии по-прежнему можно найти и открыть в виде сохраненной копии.

Напомним, прокуратура Советского района Рязани совместно с Контрольно-счетной палатой провели обследование реконструированной площади Ленина. Были выявлены факты невыполнения перечня работ, предусмотренных проектом благоустройства.

В связи с этим ведомство выступило с ходатайством о возбуждении уголовного дела против должностных лиц администрации Рязани и руководства ООО «Вираж», осуществлявшей реконструкцию.