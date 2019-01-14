На М5 в Рязанской области ВАЗ-2115 занесло под фуру
Госпитализированы два человека
Фото: 62.мвд.рф
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В Шиловском районе двух человек госпитализировали в результате ДТП на 270 километре М5 «Урал». Там 12 января примерно в 9.45 ВАЗ-2114 столкнулся с фурой.
Как сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области, легковушка под управлением 70-летнего местного жителя ушла в занос, из-за чего и врезалась в грузовой автомобиль с полуприцепом. Помимо водителя «четырнадцатой» в больницу доставили его пассажирку – женщину 69 лет.
Всего с 11 по 13 января в 5 ДТП на территории региона травмы различной степени тяжести получили 7 человек. 21 автомобилиста автоинспекторы задержали в состоянии опьянения.