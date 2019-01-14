На Рязанскую область идет порывистый ветер и метель

СЕГОДНЯ 11:02 2019-01-14T11:02:20+03:00

При этом видимость на дорогах упадет

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В понедельник, 14 января, Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало метеопредупреждение регионального филиала Гидрометцентра.

По информации синоптиков, в ближайшие часы ожидается усиление ветра южной четверти – порывы будут достигать 12-17 метров в секунду.

При этом в отдельных районах области гололед. Местами – метель. Видимость на дорогах упадет до 1000 метров.

Такие погодные условия сохранятся до конца суток 14 января.

МЧС призывает соблюдать правила безопасности. В случае ЧП – звонить на Единый номер вызова экстренных служб 101.