2019-01-14T10:13:06+03:00
Общество

В Рязанской области оборудовали еще один источник с купелью

Средства выделяли и бюджеты и местные жители
Мария БЛИНОВА
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Фото: Издательство «Пресса».Фото: Издательство «Пресса».
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В конце минувшей недели в Шилове открыли и освятили источник в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих радость», сообщает издательство «Пресса».

Благоустраивать источник деревни Кривцово взялись по инициативе местных активистов и настоятеля Преображенского храма отца Владимира. Средства на работу выделили из областного и местного бюджетов, кроме этого помогли предприниматели и обычные жители. В итоге теперь здесь есть шатер, купальня, часовня и поклонный крест.

Фото: Издательство «Пресса».

Фото: Издательство «Пресса».

Источник освятил епископ Касимовский и Сасовский Василий. Позже он провел в Преображенском храме районного центра литургию и вручил архиерейские грамоты и благодарственные и письма самым активным участникам благоустройства.

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