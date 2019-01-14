Команда «Умные люди» из Рязани открыла «КиВиН-2019»

СЕГОДНЯ 09:48 2019-01-14T09:49:26+03:00

На шутки десантников зал реагировал не слишком активно

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12 января в Сочи стартовал фестиваль «КиВиН-2019». На этапе просмотров его своим выступлением открыла команда «Умные люди» из Рязани, которая представляет местное десантное училище.

Веселые и находчивые ребята в голубых беретах шутили о собственных результатах, военном смартфоне, форме по размеру, финалистах Высшей лиги. На сцену вместе с ними вышел капитан команды «Так-то» Алексей Юрьянов:

- Теперь это не Леша из «Так-то», а Леша из «Так точно!», - выпалили десантники.

Пресс-служба КВН оценила реакцию зала на 3,5 из 5.