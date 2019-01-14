В Рязанской области погиб уснувший с сигаретой пенсионер
Пожар случился вы села Александровка Ухоловского района
Изменить размер текста:
13 января в Ухоловском районе случился пожар. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области, его последствия были трагическими - погиб 70-летний мужчина.
Сообщение о возгорании в доме на две семьи поступило из села Александровка в 08.57. На вызов выезжал один пожарный расчет в составе трех человек.
RZN.AIF.RU со ссылкой на местный межрайонный отдел Следственного комитета уточняет, что пенсионер уснул с сигаретой и задохнулся от дыма, когда диван стал тлеть.