В Рязанской области погиб уснувший с сигаретой пенсионер

СЕГОДНЯ 09:01 2019-01-14T09:01:23+03:00

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13 января в Ухоловском районе случился пожар. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области, его последствия были трагическими - погиб 70-летний мужчина.

Сообщение о возгорании в доме на две семьи поступило из села Александровка в 08.57. На вызов выезжал один пожарный расчет в составе трех человек.

RZN.AIF.RU со ссылкой на местный межрайонный отдел Следственного комитета уточняет, что пенсионер уснул с сигаретой и задохнулся от дыма, когда диван стал тлеть.