2019-01-13T20:47:47+03:00
Происшествия

В Рязанской области две недели ищут пропавшего 45-летнего мужчину

О его местонахождении ничего не известно с 28 декабря
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Поисково-спасательный отряд LizaAlert сообщил в своей группе в социальной сети ВКонтакте, что в Рязанской области пропал 45-летний Алексей Исаев.

Алексей Александрович живет в Рыбном, о его местонахождении ничего не известно с 28 декабря.

Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, волосы русые с проседью, глаза серые, носит усы.

Был одет в серую вязаную шапку, черную куртку с капюшоном, темно-голубые джинсы, темные кроссовки.

Людей, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Алексея Исаева, просят обращаться по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.

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