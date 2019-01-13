В Рязанской области две недели ищут пропавшего 45-летнего мужчину

13 Янв. 20:47 2019-01-13T20:47:47+03:00

О его местонахождении ничего не известно с 28 декабря

Изменить размер текста: A A

Поисково-спасательный отряд LizaAlert сообщил в своей группе в социальной сети ВКонтакте, что в Рязанской области пропал 45-летний Алексей Исаев.

Алексей Александрович живет в Рыбном, о его местонахождении ничего не известно с 28 декабря.

Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, волосы русые с проседью, глаза серые, носит усы.

Был одет в серую вязаную шапку, черную куртку с капюшоном, темно-голубые джинсы, темные кроссовки.

Людей, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Алексея Исаева, просят обращаться по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.