Ростовчанин обокрал 10 рязанских магазинов

СЕГОДНЯ 16:15 2019-01-13T16:15:56+03:00

Оказалось, что парень еще и находится в федеральном розыске

Изменить размер текста: A A

Полицейские раскрыли серию краж из небольших магазинов Рязани. Все преступления происходили ночью. Кто-то взламывал замки дверей или залезал в торговые помещения через окна и забирал все что попадется под руку: деньги (от 5 до 27 тысяч рублей), продукты, спиртное и даже ноутбук.

Оперативники предположили, что все кражи мог совершить один и тот же человек. В результате расследования им удалось выйти на 22-летнего ростовчанина. Парень совсем недавно приехал в наш регион и остановился у своих рязанских знакомых. Именно там во время обыска нашли ноутбук и часть продуктов.

- В настоящее время полицейские установили, что задержанный причастен к 10 кражам, в Октябрьском, Железнодорожном и Московском районах Рязани. Устанавливается материальный ущерб, нанесенный им торговым организациям, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Выяснилось, что задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и незаконный оборот наркотиков, более того - находится в федеральном розыске. Он похитил крупную сумму денег на своей прежней работе и быстро переехал в Рязань.

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Суд отправил молодого человека под арест в СИЗО.