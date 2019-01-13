Петр Кочетков провел первый матч за ХК «Рязань» после триумфа на молодежном чемпионате мира

СЕГОДНЯ 14:50 2019-01-13T14:50:59+03:00

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В субботу, 12 января, хоккейный клуб «Рязань» проводил очередной домашний матч регулярного чемпионата ВХЛ. В гости в город на Оке пожаловал «Южный Урал» из Орска.

В составе хозяев на лед первый раз после триумфа на молодежном чемпионате мира вышел вратарь Петр Кочетков. Первые два периода прошли с преимуществом рязанцев. Причем во втором периоде это преимущество «горожане» смогли преобразовать в забитые шайбы. На 32-й минуте Александр Репьях удачно поборолся за воротами соперника и выдал пас точно на клюшку Артему Ворошило. Тот мощно пробил в дальнюю девятку. На табло зажглись цифры 1:0. Три минуты спустя Кирилл Капустин реализовал большинство, оформив окончательный счет матча – 2:0.

В третьем периоде гости попытались что-то изменить, более чем в два раза перебросав рязанцев, но на последнем рубеже спокойно и уверенно действовал Петр Кочетков.

ХК «Рязань» теперь отправляется в небольшое турне по Китаю, где сыграет против «Ценг Тоу» и «КРС-Оэрджи».