В Рязани объединили два районных отдела соцзащиты
Жителям Рязанского района теперь придется ездить в облцентр
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Отдел социальной защиты по Рязанскому району переехал в областной центр. По информации, опубликованной на сайте районной администрации, за услугами теперь надо ехать в центр города – на улицу Ленина, до 35. Здесь же расположен отдел социальной защиты Советского района облцентра.
График работы объединенного отдела соцзащиты по Советскому и Рязанскому районам:
– с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00
– пятница с 9.00 до 16.45
Перерыв на обед – с 13.00 до 13.45.
Контактный телефон: 8 (4912) 45-00-24.