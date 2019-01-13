В Рязани объединили два районных отдела соцзащиты

СЕГОДНЯ 12:03 2019-01-13T12:03:24+03:00

Жителям Рязанского района теперь придется ездить в облцентр

Изменить размер текста: A A

Отдел социальной защиты по Рязанскому району переехал в областной центр. По информации, опубликованной на сайте районной администрации, за услугами теперь надо ехать в центр города – на улицу Ленина, до 35. Здесь же расположен отдел социальной защиты Советского района облцентра.

График работы объединенного отдела соцзащиты по Советскому и Рязанскому районам:

– с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00

– пятница с 9.00 до 16.45

Перерыв на обед – с 13.00 до 13.45.

Контактный телефон: 8 (4912) 45-00-24.