2019-01-12T18:31:53+03:00
Общество

В воскресенье в Рязани будет холодно, с прояснениями

Метеорологи представили свой прогноз погоды в регионе на Старый Новый год, 13 января
Сергей ЮРЧЕНКО
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При умеренно холодной погоде ветер ожидается силой до 15 метров в секундуПри умеренно холодной погоде ветер ожидается силой до 15 метров в секундуФото: Владимир ФРОЛОВ
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По данным областного центра гидрометеорологии, 13 января в Рязанской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, на дорогах возможна гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью по области ожидается на уровне -16...-11°С, в отдельных районах до -19°С, днем от -10 до -5°С.

Таким образом, Старый Новый год рязанцы встретят при умеренно холодной погоде. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области будет в норме, состояние геомагнитного поля – спокойное, солнечная активность – низкая.

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