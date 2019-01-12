В Рязани губернатор намерен «воздействовать» на уборщиков снега с улиц

СЕГОДНЯ 17:47 2019-01-12T17:47:44+03:00

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В последние дни у жителей Рязани было много нареканий на уборку снега на улицах города. Один из жителей создал в интернете электронную петицию в адрес губернатора, которую сейчас подписывают сотни людей. На ситуацию отреагировал и сам глава региона Николай Любимов – и тоже в интернете.

«Вижу все, что вы пишете об уборке снега, – подтвердил он на своей страничке в социальной интернет-сети. – Мы ведем постоянную совместную работу с городской администрацией, а теперь еще и с прокуратурой. Ведь фактически у нас нет рычагов влияния на управляющие компании. А такой межведомственный контроль позволит нам реально воздействовать на них. Прокурорские проверки уже начались».

Губернатор пообещал, что будет лично следить за срочными мерами по уборке снега и выразил уверенность, что на улицах всех городов и поселков области должен быть наведен порядок.