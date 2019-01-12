Рязанцам предлагают сдать на переработку новогодние елки

СЕГОДНЯ 15:39 2019-01-12T15:39:55+03:00

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Натуральную новогоднюю елку после праздников можно не выбрасывать на помойку, а употребить с пользой. В этом горожан старается убедить Экологический рязанский альянс, который предложил всем землякам сдать елки на переработку. Их будут принимать весь январь на мероприятиях по раздельному сбору мусора.

Рязанцы могут приносить как целые ели и сосны, так и еловые лапы или ветки сосны. Самое главное – чтобы они были без игрушек, «дождиков» и прочей мишуры. Древесина будет превращена в щепу, а затем переработана в мульчу для выращивания новых деревьев хвойных пород. Из иголок, применяя определенные технологии, можно получать препараты витамина С.

Первый опыт по сбору елок прошел сегодня. Ближайшие эколгические акции пройдут:

19 января с 10:00 до 12:00 на Московском шоссе, перед бывшим арт-клубом «Планетарий» (адрес: Московское шоссе, 49),

26 января в районе Дашково-Песочня на остановке общественного транспорта «Городская больница №11» у магазина «Сорока» (адрес: ул. Новоселов, 26б).