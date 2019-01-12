2019-01-12T14:08:17+03:00
Новый год 2019

В Лесопарке проходит зимний фестиваль «Рязанский валенок»

Веселое мероприятие, вошедшее в пятерку лучших развлечений на Старый Новый год по всей России, перенесено в центр города
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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В рязанском Лесопарке с этого года много площадок для игр и даже спортивных состязанийВ рязанском Лесопарке с этого года много площадок для игр и даже спортивных состязанийФото: Владимир ФРОЛОВ
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В 12:00 субботы, 12 января, в Лесопарке начался ежегодний зимний фестиваль «Рязанский валенок». Обычно его проводили за городом – в Солотче или других местах под Рязанью. Это мешало многим жителям с детьми посетить веселое мероприятие или даже принять участие в конкурсах и соревнованиях. В нынешнем году «Рязанский валенок» перенесен в Лесопарк, рядом с центром Рязани.

По словам представителя организаторов Игоря Потапова, в фестивале примет участие 16 команд, называемых по традиции «дружинами» (аналогично жюри на «Рязанском валенке», например, называют «боярами»). По его словам, для зрителей тоже будут организованы состязания: метание валенка с руки и с ноги, а также дефиле в валенках.

Тем временем по рейтингу агентства «Турстат», фестиваль «Рязанский валенок» вошел в пятерку самых популярных мероприятий, рекомендованный в России на Старый Новый год для событийного туризма – наряду с московским «Путешествием в Рождество» или новогодним фестивалем джаза в Санкт-Петербурге, и «Старым Новым роком» в Екатеринбурге.

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