В рязанском перинатальном центре врачи спасли новорожденного

СЕГОДНЯ 12:28 2019-01-12T12:28:04+03:00

На фото из лечебного учреждения: новорожденному пациенту делали гемодиализ с помощью новейшей аппаратуры

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В Рязанском областном перинатальном центре, расположенном в микрорайоне Канищево, несколько дней врачи боролись за жизнь новорожденного младенца с патологией развития и тяжелой инфекций, полученной еще во время внутриутробного развития. Об этом рассказало региональное министерство здравоохранения на своем ресурсе в социальной интернет-сети.

Специалисты-медики впервые внедрили новую высокотехнологичную методику экстракорпорального (наружного) способа интенсивной терапии, которая позволила проводить ребенку непрерывный гемодиализ (очищение крови с помощью аппарата). Для этого использовался аппарат для замещения почечных функций и плазмотерапии, находящийся в распоряжении лечебного учреждения. На сегодняшний день малыш уже чувствует себя нормально.

– Все произошло благодаря слаженной работе наших специалистов, – считает главный врач Областного клинического перинатального центра Елена Петрова. – Хочется поблагодарить за работу заведующих отделением экстракорпоральных методов гемокоррекции Ольгу Андреевну Векшину и отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Максима Аркадьевича Баскевича.