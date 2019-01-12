Рязанские школьники приобретают знания в проекте «Агрошкола»

СЕГОДНЯ 11:28 2019-01-12T11:28:19+03:00

Дети узнали, как работают специалисты на селе, как стать пчеловодом и ветеринаром

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При рязанском агротехнологическом университете (РГАТУ) работает проект «Агрошкола», в котором занимаются десятки подростков. Многие из школьников посещают мероприятия «Агрошколы» уже несколько лет. Организует эту работу региональное министерство сельского хозяйства при участии детского эколого-биологического центра.

В рамках проекта рязанские школьники познакомились с тем, как живут и работают в сельскохозяйственных организациях молодые специалисты, какую работу выполняют представители разных профессий. В нынешнем учебном году они изучают агрономию, ветеринарию и лесное дело. Подросткам организовали интересные экскурсии, в том числе в музеи ветеринарии и меда.