2019-01-12T11:28:19+03:00
Школа без границ

Рязанские школьники приобретают знания в проекте «Агрошкола»

Дети узнали, как работают специалисты на селе, как стать пчеловодом и ветеринаром
Виктор СЕЛЬНИКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

При рязанском агротехнологическом университете (РГАТУ) работает проект «Агрошкола», в котором занимаются десятки подростков. Многие из школьников посещают мероприятия «Агрошколы» уже несколько лет. Организует эту работу региональное министерство сельского хозяйства при участии детского эколого-биологического центра.

В рамках проекта рязанские школьники познакомились с тем, как живут и работают в сельскохозяйственных организациях молодые специалисты, какую работу выполняют представители разных профессий. В нынешнем учебном году они изучают агрономию, ветеринарию и лесное дело. Подросткам организовали интересные экскурсии, в том числе в музеи ветеринарии и меда.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Лесопарке проходит зимний фестиваль «Рязанский валенок»
В рязанском перинатальном центре врачи спасли новорожденного
Рязанский подросток приглашен на съемки телепрограммы «Поле чудес»
В вопросе очистки улиц и дворов Рязани дело дошло до прокуратуры и губернатора
За избиение рязанского полицейского гостя области оштрафовали на крупную сумму
Рязанские участки федеральных трасс готовят к двухдневной метели
В Рязани маршрутка сбила женщину на пешеходном переходе
В Рязанской области стартовал прием заявок по программе поддержки местных инициатив
В Рязани в ДТП попал автомобиль спасателей
В Рязани автомобиль среди бела дня сбил на остановке человека
На улице Телевизионной в Рязани запретят стоянку авто
На новый год рязанцы стреляли по глазам пробками и петардами
Борясь с тараканами, 17-летняя рязанка едва не устроила серьезный пожар в пятиэтажке
Делом о рязанской «смертельной ватрушке» заинтересовались федеральные СМИ
В Дашково-Песочне Рязани иномарка сбила женщину
Роспотребнадзор призывает рязанцев обращаться на горячую линию по работе такси
В центре Рязани состоится турнир по хоккею в валенках
Житель рязанской глубинки хранил марихуану среди табака
ХК «Рязань» устроил на льду «Олимпийского» триллер с хеппи-эндом
Губернатор Николай Любимов показал, какой будет Рязань в 2030 году
Рязанские «Теплосети» планируют взыскать с «Автоколонны 1310» 15 миллионов рублей
ДТП на перекрестке Московского шоссе и улицы Мервинской в Рязани зафиксировала видеокамера