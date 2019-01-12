2019-01-12T13:50:29+03:00
Общество

Рязанский подросток приглашен на съемки телепрограммы «Поле чудес»

Мечту Миши Афанасьева исполнил его любимый ведущий Леонид Якубович
Виктор СЕЛЬНИКОВ
Поделиться:
Мальчик, перенесший детский церебральный паралич, просмотрел поздравление от Якубовича через интернетМальчик, перенесший детский церебральный паралич, просмотрел поздравление от Якубовича через интернет
Изменить размер текста:

Известный телеведущий Леонид Якубович пригласил юного рязанца Михаила Афанасьева на программу «Поле чудес». Подросток с детским церебральным параличом давно мечтал об этом, и поделился своей мечтой в шаре с новогодними пожеланиями, который был вывешен на елке в московском Кремле,

Часть пожеланий, высказанных в подобных шарах, исполнило руководство страны, часть – главы регионов. Министр социальной защиты населения Рязанской области Валерий Емец передал Мише Афанасьеву планшет от губернатора Николая Любимова, а также поздравление от Леонида Якубовича и приглашение приехать в Москву, чтобы принять участие в съемках. Об этом сообщил на своей странице в социальной интернет-сети сам глава региона.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Два рязанца задерданы за то, что угрожали убить женщин
В Лесопарке проходит зимний фестиваль «Рязанский валенок»
В рязанском перинатальном центре врачи спасли новорожденного
Рязанские школьники приобретают знания в проекте «Агрошкола»
В вопросе очистки улиц и дворов Рязани дело дошло до прокуратуры и губернатора
За избиение рязанского полицейского гостя области оштрафовали на крупную сумму
Рязанские участки федеральных трасс готовят к двухдневной метели
В Рязани маршрутка сбила женщину на пешеходном переходе
В Рязанской области стартовал прием заявок по программе поддержки местных инициатив
В Рязани в ДТП попал автомобиль спасателей
В Рязани автомобиль среди бела дня сбил на остановке человека
На улице Телевизионной в Рязани запретят стоянку авто
На новый год рязанцы стреляли по глазам пробками и петардами
Борясь с тараканами, 17-летняя рязанка едва не устроила серьезный пожар в пятиэтажке
Делом о рязанской «смертельной ватрушке» заинтересовались федеральные СМИ
В Дашково-Песочне Рязани иномарка сбила женщину
Роспотребнадзор призывает рязанцев обращаться на горячую линию по работе такси
В центре Рязани состоится турнир по хоккею в валенках
Житель рязанской глубинки хранил марихуану среди табака
ХК «Рязань» устроил на льду «Олимпийского» триллер с хеппи-эндом
Губернатор Николай Любимов показал, какой будет Рязань в 2030 году
Рязанские «Теплосети» планируют взыскать с «Автоколонны 1310» 15 миллионов рублей
ДТП на перекрестке Московского шоссе и улицы Мервинской в Рязани зафиксировала видеокамера