Рязанский подросток приглашен на съемки телепрограммы «Поле чудес»

СЕГОДНЯ 10:29 2019-01-12T13:50:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Известный телеведущий Леонид Якубович пригласил юного рязанца Михаила Афанасьева на программу «Поле чудес». Подросток с детским церебральным параличом давно мечтал об этом, и поделился своей мечтой в шаре с новогодними пожеланиями, который был вывешен на елке в московском Кремле,

Часть пожеланий, высказанных в подобных шарах, исполнило руководство страны, часть – главы регионов. Министр социальной защиты населения Рязанской области Валерий Емец передал Мише Афанасьеву планшет от губернатора Николая Любимова, а также поздравление от Леонида Якубовича и приглашение приехать в Москву, чтобы принять участие в съемках. Об этом сообщил на своей странице в социальной интернет-сети сам глава региона.