В вопросе очистки улиц и дворов Рязани дело дошло до прокуратуры и губернатора

СЕГОДНЯ 18:48 2019-01-11T18:48:17+03:00

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Областная прокуратура включилась в решение проблемы плохой уборки улиц и дворов Рязани. По словам и.о. руководителя надзорного органа Юрия Монахова, совместно с администрацией города уже принимаются срочные меры, чтобы наладить взаимодействие всех служб и навести порядок.

- Первые проверки показали, что основная ответственность лежит на управляющих жилищных компаниях, у многих есть достаточно средств, чтобы осуществлять уборку дворовых территорий от снега и очищать крыши от сосулек, - такое мнение выразил прокурор.

При этом горожане активно жалуются, в том числе в редакцию «Комсомолки», на гололед, сугробы и снежную кашу в зоне ответственности Дирекции благоустройства города.

- Совместно с прокуратурой и городом будем вести межведомственный контроль, чтобы и управляющие компании, и службы, от которых зависит порядок на улицах Рязани, исполняли свои обязанности качественно, в срок, - пообщел губернатор Николай Любимов (его цитату приводит пресс-служба правительства региона).

По словам Любимова, текущую ситуацию можно исправить и не допускать ее повторения в будущем. Ранее в гордуме заявили, что для оперативной уборки Рязани зимой не хватает средств.