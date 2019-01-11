За избиение рязанского полицейского гостя области оштрафовали на крупную сумму

СЕГОДНЯ 17:50 2019-01-11T17:50:00+03:00

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Железнодорожный районный суд вынес приговор 30-летнему жителю Оренбургской области, сообщает пресс-служба Рязанской транспортной прокуратуры.

В октябре прошлого года пьяного оренбуржца досматривали в дежурной части рязанской полиции на транспорте и мужчина несколько раз ударил старшего сержанта. На процессе он свою вину признал и в содеянном раскаялся.

С учетом позиции государственного обвинителя – представителя Рязанской транспортной прокуратуры суд назначил наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.