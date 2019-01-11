2019-01-11T16:33:18+03:00
Авто

Рязанские участки федеральных трасс готовят к двухдневной метели

Ветер при этом обещают порывистый
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Упрдор Москва-Волгоград распространило информацию о погоде на ближайшие выходные: данные управление получает от Гидрометцентра и с собственных спутниковых метеосистем, установленных вдоль дорог.

Итак, 12 и 13 января в Рязанской, Тамбовской, Воронежской и Волгоградской областях возможна метель с усилением ветра до 15-20 метров в секунду.

– Все подрядчики, содержащие федеральные дороги в этих регионах, переведены в режим повышенной готовности. Дежурство на трассах ведется круглосуточно, – говорится в релизе.

В Рязанской области на дороги выведут 21 спецмашину. Напомним, у нас Упрдор Москва-Волгоград обслуживает 238,76 км дорог.

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