В Рязани маршрутка сбила женщину на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 15:58 2019-01-11T16:16:09+03:00

Памятуя о таких ДТП и иных нарушениях закона в сфере пассажирских перевозок, полиция проводит профилактические рейды

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10 января в Рязани маршрутка сбила 73-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемой «зебре» на улице Новоселов. За рулем автомобиля ГАЗ был 60-летний водитель.

- В результате происшествия женщина получила травмы. Пострадавшей оказана медицинская помощь, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Памятуя о подобных ДТП и других нарушениях закона, связанных с перевозкой пассажиров, полиция проводит профилактические рейды «Автобус». Один из них как раз состоялся в четверг.