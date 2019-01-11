2019-01-11T15:27:25+03:00
Общество

В Рязанской области стартовал прием заявок по программе поддержки местных инициатив

Жители городов и деревень могут добиться субсидий до 2 миллионов рублей на нужный им объект
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В Рязанской области начался отбор муниципальных образований, которым в 2019 году выделят субсидии на реализацию проектов местных инициатив. С 14 января по 4 февраля на улице Полонского, 1 корпус 1 в Рязани будут принимать соответствующие заявки.

147 миллионов рублей – таково совокупное финансирование проектов, а их планируется воплотить в жизнь не мене 90.

- Они могут быть направлены на строительство, реконструкцию, ремонт объектов социальной сферы, спортивной, коммунальной, транспортной инфраструктуры, благоустройство территорий, развитие народных художественных промыслов, - пояснили в министерстве по делам территорий и информационной политике.

Тем, у кого есть вопросы, предлагают проконсультироваться по телефонам: (4912) 29-05-63, 29-05-81.

Напомним, инициаторами проектов могут выступить физические, юридические лица и органы самоуправления, причем первые – в приоритете. С предложениями нужно обращаться к чиновникам на местах. Обязательным условием служит софинансирование со стороны инициаторов (не менее 5% общей стоимости) и со стороны муниципального бюджета (не менее 15%). Объем субсидий из областной казны ограничен 2 миллионами.

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