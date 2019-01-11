В Рязани в ДТП попал автомобиль спасателей
В пятницу, 11 января, в Рязани на пересечении проезда Шабулина и улицы Пирогова произошло ДТП с участием автомобиля спасателей. Момент столкновения зафиксировала камера наружного наблюдения. Ролик был опубликован в группе «Дороги Рязани» на сайте YouTube.
На записи видно, как автомобиль спасателей подъезжает к перекрестку с включенными проблесковыми маячками и пытается проехать на запрещающий сигнал светофора. Происходит столкновение с автомобилем ВАЗ-2106.
В ДТП никто не пострадал.
Официальной информации о происшествии не поступало.
ДТП в Рязани. пр.Шабулина - ул.Пирогова..
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