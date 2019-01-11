2019-01-11T14:14:06+03:00
Происшествия

В Рязани автомобиль среди бела дня сбил на остановке человека

Водитель с места тут же скрылся
Мария БЛИНОВА
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В четверг, 10 января, в 9.15 в Рязани на Михайловском шоссе произошло ДТП, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась около дома №73 – прямо на остановке рядом с магазином «Пятерочка». Неизвестный автомобиль сбил 43-летнюю женщину, стоящую в ожидании транспорта. После ЧП, машина с места скрылась. Рязанка обращалась за помощью врачей.

Теперь полиция ищет виновника ДТП: всех, кто обладает хоть какой-то информацией об аварии, автомобиле или личности водителя, просят обращаться по телефонам: 8 (4912) 46-30-40, 27-50-70 или 02.

Напомним, в тот же день в Дашково-Песочне сбили женщину, переходившую дорогу по «зебре».

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