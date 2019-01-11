На улице Телевизионной в Рязани запретят стоянку авто
Ограничение коснется участка в сотню метров
Фото: Яндекс.Карты
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С 1 февраля на улице Телевизионной в Рязани планируют запретить остановку и стоянку автомобилей, сообщает пресс-служба администрации областного центра.
Речь идет об участке от пересечения Телевизионной с улицей Ломоносова, до перекрестка с улицей Зои Космодемьянской. Запрет на отрезке дороги в сотню метров вводят для безопасности встречного разъезда, уточняют в городском управлении благоустройства.
На отрезке улиц установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».