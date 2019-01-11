2019-01-11T13:24:43+03:00
Авто

На улице Телевизионной в Рязани запретят стоянку авто

Ограничение коснется участка в сотню метров
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Фото: Яндекс.КартыФото: Яндекс.Карты
Изменить размер текста:

С 1 февраля на улице Телевизионной в Рязани планируют запретить остановку и стоянку автомобилей, сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Речь идет об участке от пересечения Телевизионной с улицей Ломоносова, до перекрестка с улицей Зои Космодемьянской. Запрет на отрезке дороги в сотню метров вводят для безопасности встречного разъезда, уточняют в городском управлении благоустройства.

На отрезке улиц установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязани маршрутка сбила женщину на пешеходном переходе
В Рязанской области стартовал прием заявок по программе поддержки местных инициатив
В Рязани в ДТП попал автомобиль спасателей
В Рязани автомобиль среди бела дня сбил на остановке человека
На новый год рязанцы стреляли по глазам пробками и петардами
Борясь с тараканами, 17-летняя рязанка едва не устроила серьезный пожар в пятиэтажке
Делом о рязанской «смертельной ватрушке» заинтересовались федеральные СМИ
В Дашково-Песочне Рязани иномарка сбила женщину
Роспотребнадзор призывает рязанцев обращаться на горячую линию по работе такси
В центре Рязани состоится турнир по хоккею в валенках
Житель рязанской глубинки хранил марихуану среди табака
ХК «Рязань» устроил на льду «Олимпийского» триллер с хеппи-эндом
Губернатор Николай Любимов показал, какой будет Рязань в 2030 году
Рязанские «Теплосети» планируют взыскать с «Автоколонны 1310» 15 миллионов рублей
ДТП на перекрестке Московского шоссе и улицы Мервинской в Рязани зафиксировала видеокамера