На улице Телевизионной в Рязани запретят стоянку авто

СЕГОДНЯ 13:24 2019-01-11T13:24:43+03:00

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С 1 февраля на улице Телевизионной в Рязани планируют запретить остановку и стоянку автомобилей, сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Речь идет об участке от пересечения Телевизионной с улицей Ломоносова, до перекрестка с улицей Зои Космодемьянской. Запрет на отрезке дороги в сотню метров вводят для безопасности встречного разъезда, уточняют в городском управлении благоустройства.

На отрезке улиц установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».