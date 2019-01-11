2019-01-11T12:38:47+03:00
Здоровье

На новый год рязанцы стреляли по глазам пробками и петардами

Только в больницу имени Семашко обратились пять человек
Мария БЛИНОВА
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Во время праздничного дежурства – с 31 декабря по утро 9 января – в круглосуточный травмпункт больницы им. Семашко обратилось более 300 человек, из них 62 ребенка, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Рязанской области.

Все пациенты пришли сюда за офтальмологической помощью. И, конечно, не обошлось без классических новогодних травм: двое после удара пробкой от шампанского получили контузию глаза, еще трое пострадали из-за неправильного обращения с петардами.

К счастью, никому из них госпитализация не понадобилась.

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